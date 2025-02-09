Россиянам назвали три способа распознать мошенников и оставить их с носом
Эксперт Луцик: Приложения для блокировки звонков защитят от мошенников
Россиянам назвали несколько простых и проверенных временем способов защитить себя от телефонных мошенников. В первую очередь следует игнорировать вызовы с незнакомых номеров и вручную блокировать подозрительные контакты, заявил член рабочих групп по безопасности экспертных советов по цифровой экономике Госдумы и Минцифры РФ, лектор российского общества «Знание» Павел Луцик.
«Самыми эффективными инструментами в борьбе с мошенниками являются специальные приложения для смартфона, умеющие распознавать номера и блокировать звонки телефонных аферистов», — отметил эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».
Насторожить должны предложения обновить личные данные онлайн или по телефону. Не следует вестись на угрозы так называемых банковских работников и операторов сотовой сети, которые требуют немедленно продиктовать код из СМС или пароль от «Госуслуг». Необходимо помнить, что сотрудники этих и любых других учреждений не имеют право запрашивать такую информацию.
Ранее Life.ru рассказывал об одном из способов телефонного мошенничества. Аферисты начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками суда. Они запрашивают информацию о счетах, данные банковских карт и другую персональную информацию. Стоит быть бдительнее и не разглашать личные данные.