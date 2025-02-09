Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками суда

В последнее время россияне стали получать телефонные звонки от мошенников, выдающих себя за работников судов. Поэтому граждан просят быть бдительнее.

«Работники суда никогда не будут запрашивать коды из СМС, информацию о счетах, данных банковских карт или другие персональные сведения», — поясняет Московский областной суд.

Также в инстанции подчеркнули, что сотрудники не поднимают вопросы финансового характера по телефону.

Судебные работники могут звонить участникам дел, чтобы уведомлять о времени и месте заседаний, сообщать о готовности копий судебных решений и исполнительных документов. Также из суда звонят, чтобы информировать о возможности ознакомиться с материалами дел и уточнять организационные моменты, касающиеся участия в заседании.

В любом случае для проверки, действительно ли звонок или сообщение поступило от сотрудника суда, можно воспользоваться номерами телефонов, размещенными на официальном сайте любого федерального суда общей юрисдикции.