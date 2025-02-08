Путин поручил усилить меры по блокировке звонков от мошенников с Украины

Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для эффективной борьбы с преступными звонками с Украины и из ряда других недружественных стран. Разработкой инструментов для блокировки звонков займётся правительство совместно с ФСБ и МВД РФ. Перечень всех поручений главы государства был опубликован на сайте Кремля после заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря 2024 года.

«Правительству РФ совместно с ФСБ России и МВД России... разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан РФ от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий», — указано в перечне.

Исполнить поручение президент поручил до 1 июля 2025 года. Ответственными Владимир Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина, главу ФСБ Александра Бортникова и главу МВД Владимира Колокольцева.