Путин поставил правительству задачу снизить инфляцию в 2025 году

Президент России Владимир Путин поставил перед Правительством РФ задачу на 2025 год — добиться снижения инфляции и выйти на сбалансированный рост экономики. Соответствующее заявление главы государства прозвучало на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В ходе встречи с Мишустиным Путин также оценил темпы экономического роста России. Глава государства подчеркнул что они оказались не только выше собственных прогнозов, но и выше мировых, а также выше, чем в так называемых развитых странах. Мишустин в свою очередь проинформировал президента о последних данных Росстата по ВВП — валовой внутренний продукт достиг исторического максимума в 200 триллионов рублей. За год он вырос на 4,1%.