ЦБ разъяснил, когда снизит ключевую ставку
ЦБ: Ключевая ставка снизится при устойчивом замедлении инфляции
Центральный банк России заявил, что снижение ключевой ставки произойдёт при устойчивом замедлении инфляции. Для этого необходимо более сдержанное увеличение спроса, о чём регулятор сообщил в своём телеграм-канале, отвечая на вопросы подписчиков.
«Снижение ставки будет ответом на устойчивое замедление инфляции к цели в прогнозах ЦБ. Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса», — говорится в сообщении регулятора.
Аналитики ЦБ отметили, что как накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) с учётом временных лагов, так и нормализация бюджетной политики в 2025 году будут способствовать улучшению экономической ситуации. Также регулятор подчеркнул, что уровень процентной ставки определяется текущими экономическими условиями и будет основываться на поступающих данных, включая статистику, опросы и другую релевантную информацию.
Напомним, в конце декабря ЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 21%. Однако в регуляторе рассматривали возможность повышения ставки до 22% и 23%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверена, что принятые решения по ставке поспособствуют замедлению инфляции в предстоящие кварталы. Позднее в регуляторе отметили, что снизить ставку сейчас невозможно из-за дефицита рабочей силы и других ресурсов.
Life.ru