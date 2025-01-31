Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 09:06

ЦБ разъяснил, когда снизит ключевую ставку

ЦБ: Ключевая ставка снизится при устойчивом замедлении инфляции

Центральный банк России заявил, что снижение ключевой ставки произойдёт при устойчивом замедлении инфляции. Для этого необходимо более сдержанное увеличение спроса, о чём регулятор сообщил в своём телеграм-канале, отвечая на вопросы подписчиков.

«Снижение ставки будет ответом на устойчивое замедление инфляции к цели в прогнозах ЦБ. Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса», — говорится в сообщении регулятора.

Аналитики ЦБ отметили, что как накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) с учётом временных лагов, так и нормализация бюджетной политики в 2025 году будут способствовать улучшению экономической ситуации. Также регулятор подчеркнул, что уровень процентной ставки определяется текущими экономическими условиями и будет основываться на поступающих данных, включая статистику, опросы и другую релевантную информацию.

Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке в 2025 году
Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке в 2025 году

Напомним, в конце декабря ЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 21%. Однако в регуляторе рассматривали возможность повышения ставки до 22% и 23%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверена, что принятые решения по ставке поспособствуют замедлению инфляции в предстоящие кварталы. Позднее в регуляторе отметили, что снизить ставку сейчас невозможно из-за дефицита рабочей силы и других ресурсов.

Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Центробанк
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar