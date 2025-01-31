ЦБ разъяснил, когда снизит ключевую ставку

Центральный банк России заявил, что снижение ключевой ставки произойдёт при устойчивом замедлении инфляции. Для этого необходимо более сдержанное увеличение спроса, о чём регулятор сообщил в своём телеграм-канале, отвечая на вопросы подписчиков.

«Снижение ставки будет ответом на устойчивое замедление инфляции к цели в прогнозах ЦБ. Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса», — говорится в сообщении регулятора.