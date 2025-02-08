Мошенники украли у екатеринбургской студентки выплату за погибшего на СВО отца

Мошенники похитили у студентки второго курса Уральского промышленного-экономического техникума почти 2,2 миллиона рублей, которые государство выплатило ей за погибшего в зоне СВО отца. Об истории рассказывает URA.ru со ссылкой на источник.

Аферисты действовали по выверенной схеме. Сперва Ксении поступил звонок от неизвестного, который заявил, что её аккаунт на «Госуслугах» был взломан, а персональной информацией завладели злоумышленники. Потом ей позвонил второй мошенник, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, и рассказал об «инструкции» о том, как обезопасить скомпрометированные средства. Девушка не поняла, что это обман и отправила 2,19 миллиона рублей по указанным аферистами реквизитам.

Неладное Ксения заподозрила, когда её собеседники перестали выходить на связь. В местном УМВД журналистам сообщили о возбуждении уголовного дела в рамках части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Идёт комплекс оперативно-розыскных мероприятий.