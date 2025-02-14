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Регион
14 февраля, 11:39

Развожаев доложил Путину о социально-экономической ситуации в Севастополе

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча Путина и Развожаева. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Там отметили, что руководитель региона проинформировал Владимира Путина о социально-экономическом положении в области, включая реализацию государственных программ и национальных проектов. Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения дошкольными учреждениями и поликлиниками жителей Севастополя, а также подготовки педагогов для школ.

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Ранее губернатор Брянщины доложил российскому лидеру Владимиру Путину о мерах защиты жителей приграничья и поддержки военнослужащих и их семей. По словам губернатора, положение в регионе сложно, но находится под контролем. Население не испытывает паники; напротив, жители Брянской области активно поддерживают наших защитников.

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Life.ru

Александра Мышляева
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