Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя ещё на пять лет, то есть до 2030 года. Глава государства согласился с инициативой, предложенной вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Будем считать, что договорились и решение принято», — сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Напомним, федеральная программа развития Крыма и Севастополя была утверждена кабмином в августе 2014 года. Ее меняли и продлевали несколько раз. С января 2022 года на полуострове действует государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», утверждённая в 2019 году. До 2025 года на развитие полуострова выделено свыше 520 млрд рублей.