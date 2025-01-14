Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 17:32

Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя ещё на пять лет, то есть до 2030 года. Глава государства согласился с инициативой, предложенной вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Будем считать, что договорились и решение принято», — сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Напомним, федеральная программа развития Крыма и Севастополя была утверждена кабмином в августе 2014 года. Ее меняли и продлевали несколько раз. С января 2022 года на полуострове действует государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», утверждённая в 2019 году. До 2025 года на развитие полуострова выделено свыше 520 млрд рублей.

В ходе совещания Путин также подчеркнул успехи Крыма и Севастополя по многим направлениям после исторического воссоединения с Россией. Он отметил качества жизни на полуострове, развитие социальной сферы и базовую отрасль экономики.

Путин рассказал о росте турпотока в Крым и Севастополь
Путин рассказал о росте турпотока в Крым и Севастополь
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BurAnd

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Крым, Республика
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar