Путин рассказал о росте турпотока в Крым и Севастополь

За десять лет полуостров Крым посетили более 20 миллионов туристов, а Севастополь — около двух миллионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

«Качественно обновляется туристическая инфраструктура: с 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 миллионов человек, а Севастополь — около 2 миллионов туристов», — сказал глава государства.

Крым стал частью России 18 марта 2014 года, когда был подписан соответствующий договор. За присоединение полуострова на всенародном референдуме проголосовало более 96% человек.