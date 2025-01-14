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14 января, 16:59

Путин рассказал о росте турпотока в Крым и Севастополь

Путин: С 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 млн человек

За десять лет полуостров Крым посетили более 20 миллионов туристов, а Севастополь — около двух миллионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

«Качественно обновляется туристическая инфраструктура: с 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 миллионов человек, а Севастополь — около 2 миллионов туристов», — сказал глава государства.

Крым стал частью России 18 марта 2014 года, когда был подписан соответствующий договор. За присоединение полуострова на всенародном референдуме проголосовало более 96% человек.

Президент также подчеркнул успехи Крыма и Севастополя по многим направлениям после исторического воссоединения с Россией. Он отметил качества жизни на полуострове, развитие социальной сферы и базовую отрасль экономики.

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Life.ru

Полина Никифорова
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