Советский лидер Никита Хрущев в 1954 году преподнёс Украине в подарок Крым, входивший в состав РСФСР, заявил президент России Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.

«В 1954 году Н.С.Хрущёв фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», — напомнил российский лидер, заметив, что советские руководители действовали в условиях геополитических реалий своего времени и даже не предполагали, что СССР перестанет существовать.

Президент подчеркнул, что Украина как государство начала создаваться после революции 1917 года, когда на её территории возникали квазигосударственные образования без строгих границ. Во времена Советского Союза границы его республик были начерчены без особой строгости и внимательности, исходя из «пролетарской необходимости», заметил Путин. Это, по его словам, привело к тому, что Украина получила Донбасс, где исторически проживало преимущественно русское население.

Перед Великой Отечественной войной, а также после её завершения в состав Украины вошли некоторые польские, румынские и венгерские земли, добавил глава государства.