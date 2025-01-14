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Регион
14 января, 16:08

Путин отметил успехи Крыма и Севастополя в составе России

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов по многим направлениям после исторического воссоединения с Россией. Об этом заявил президент Владимир Путин, который вечером во вторник проводит совещание по социально-экономическому развитию этих двух регионов.

Видео © Пресс-служба Кремля

«За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям. И прежде всего это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики», — подчеркнул глава российского государства.

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Напомним, что в сентябре 2024-го в ходе видеоконференции с губернаторами Владимир Путин прокомментировал эффективную работу главы Крыма Сергея Аксенова. Он в шутку отметил, что губернатор укрепляет «советскую власть» на полуострове.

Марина Фещенко
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