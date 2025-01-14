Путин отметил успехи Крыма и Севастополя в составе России

Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов по многим направлениям после исторического воссоединения с Россией. Об этом заявил президент Владимир Путин, который вечером во вторник проводит совещание по социально-экономическому развитию этих двух регионов.

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«За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям. И прежде всего это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики», — подчеркнул глава российского государства.