Путин в шутку похвалил Аксенова за укрепление «советской власти»

В ходе видеоконференции с губернаторами президент Владимир Путин прокомментировал эффективную работу главы Крыма Сергея Аксенова. Он в шутку отметил, что губернатор укрепляет «советскую власть» на полуострове.

Совещание Путина с главами регионов. Видео © Life.ru

«Сергей Валерьевич, вы многое сделали для Крыма и, соответственно, для всей страны, укрепляя, как бы в шутку скажу, советскую власть в Крыму, укрепляя общероссийские начала», — сказал российский лидер.