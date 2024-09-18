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18 сентября, 19:18

Путин в шутку похвалил Аксенова за укрепление «советской власти»

Путин пошутил об укреплении «советской власти» в Крыму на встрече с Аксёновым

В ходе видеоконференции с губернаторами президент Владимир Путин прокомментировал эффективную работу главы Крыма Сергея Аксенова. Он в шутку отметил, что губернатор укрепляет «советскую власть» на полуострове.

Совещание Путина с главами регионов. Видео © Life.ru

«Сергей Валерьевич, вы многое сделали для Крыма и, соответственно, для всей страны, укрепляя, как бы в шутку скажу, советскую власть в Крыму, укрепляя общероссийские начала», — сказал российский лидер.

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Ранее Владимир Путин пояснил, что в 1954 году Никита Хрущёв фактически «подарил» Крым Украине, несмотря на то что полуостров входил в состав РСФСР. Президент отметил, что советские руководители не предвидели распад СССР и действовали в соответствии с геополитическими реалиями того времени.

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Life.ru

Кирилл Сосновских
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