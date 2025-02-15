Пожар из-за атаки БПЛА вспыхнул на промышленном предприятии в Калужской области

После атаки украинских дронов в Дзержинском районе Калужской области произошёл пожар на одном из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений», — написал Губернатор Калужской области в Telegram-канале.

Глава региона также добавил, что на место происшествия уже прибыли пожарные расчёты, спасатели и оперативная группа. По предварительным данным, люди не пострадали.