БПЛА сбили над тремя районами Ростовской области

В ночь на 15 февраля силы и средства противовоздушной обороны, а также мобильные огневые группы успешно отразили воздушную атаку украинских дронов на Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«БПЛА уничтожены в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Врио главы региона также добавил, что по предварительным данным, нападение обошлось без пострадавших. При этом информация о разрушениях на земле уточняется.