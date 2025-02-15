БПЛА сбили над тремя районами Ростовской области
В ночь на 15 февраля силы и средства противовоздушной обороны, а также мобильные огневые группы успешно отразили воздушную атаку украинских дронов на Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«БПЛА уничтожены в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Врио главы региона также добавил, что по предварительным данным, нападение обошлось без пострадавших. При этом информация о разрушениях на земле уточняется.
Напомним, местные жители сообщили о серии взрывов в пригороде Ростова-на-Дону около полуночи. Также громкие хлопки слышали в Батайске, который находится в 6 километрах от областного центра.
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