ВС РФ сбили ещё два украинских БПЛА над Чёрным морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника украинской армии над акваторией Чёрного моря. Об этом рассказали в Минобороны России. Сегодня, около часа назад, российские силы уже сбивали вражеский дрон над этой территорией.

«Около 19.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Чёрного моря», — отметили в оборонном ведомстве.