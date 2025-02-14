ВС РФ сбили ещё два украинских БПЛА над Чёрным морем
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника украинской армии над акваторией Чёрного моря. Об этом рассказали в Минобороны России. Сегодня, около часа назад, российские силы уже сбивали вражеский дрон над этой территорией.
«Около 19.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Чёрного моря», — отметили в оборонном ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что в селе Кукуевка Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Семь частных домов получили различные повреждения: выбиты окна, пострадали фасады, кровли, а также надворные постройки и заборы. Кроме того, в Кукуевке были повреждены четыре легковых автомобиля.
Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic