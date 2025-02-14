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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 февраля, 07:38

Украинский дрон упал на лёд водоёма под Тамбовом и взорвался

Украинские военные попытались нанести удар по селу Петровское Тамбовской области в ночь на 14 февраля, однако вражеский дрон «приземлился» на лёд местного водоёма и взорвался. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

«14 февраля в полночь в селе Петровском Петровского муниципального округа Тамбовской области на лёд водоёма упал украинский БПЛА. В результате падения дрон взорвался. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают правоохранительные органы», — говорится в тексте.

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Ранее сообщалось, что ВСУ попытались с помощью атаки беспилотника сорвать транспортировку нефти в Новгородской области. Сырьё предназначалось на экспорт. Российская ПВО успешно нейтрализовала беспилотник, ни взрыва, ни пожара не последовало. Пострадавших и повреждений также нет.

Обложка ©

freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
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