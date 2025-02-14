Украинский дрон упал на лёд водоёма под Тамбовом и взорвался

Украинские военные попытались нанести удар по селу Петровское Тамбовской области в ночь на 14 февраля, однако вражеский дрон «приземлился» на лёд местного водоёма и взорвался. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

«14 февраля в полночь в селе Петровском Петровского муниципального округа Тамбовской области на лёд водоёма упал украинский БПЛА. В результате падения дрон взорвался. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают правоохранительные органы», — говорится в тексте.