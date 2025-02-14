Украинский дрон упал на лёд водоёма под Тамбовом и взорвался
Украинские военные попытались нанести удар по селу Петровское Тамбовской области в ночь на 14 февраля, однако вражеский дрон «приземлился» на лёд местного водоёма и взорвался. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального правительства.
«14 февраля в полночь в селе Петровском Петровского муниципального округа Тамбовской области на лёд водоёма упал украинский БПЛА. В результате падения дрон взорвался. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают правоохранительные органы», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что ВСУ попытались с помощью атаки беспилотника сорвать транспортировку нефти в Новгородской области. Сырьё предназначалось на экспорт. Российская ПВО успешно нейтрализовала беспилотник, ни взрыва, ни пожара не последовало. Пострадавших и повреждений также нет.
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