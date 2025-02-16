Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 февраля, 12:56

Серия взрывов прогремела в чайхоне в Ленобласти, пострадали пять человек

В Усть-Луге при взрыве баллоны с газом в чайхоне пострадали пять человек

Крупный пожар произошёл в квартале Краколье Усть-Луги Ленинградской области, загорелась двухэтажное здание, внутри которого находилась чайхана. Перед пожаром были слышны взрывы. Есть вероятность, что это были баллоны с газом, сообщает местный Телеграм-канал Кингисепп.

Пожар в квартале Краколье Усть-Луги Ленинградской области. Видео © Telegram / Кингисепп

Из-за огня уже полностью обрушилась крыша и стены здания. Из окон здания продолжает валить густой чёрный дым и пламя. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадали пять человек.

Ранее Life.ru рассказал о пожаре на улице Авангардной в Санкт-Петербурге. Там загорелся недостроенный корпус больницы. Огонь охватил 30 квадратных метров, на данный момент информации о пострадавших нет. В ликвидации огня участвовали 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Двое малолетних детей погибли во время пожара в Чувашии
Двое малолетних детей погибли во время пожара в Чувашии
Обложка ©

Telegram / Кингисепп

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar