Серия взрывов прогремела в чайхоне в Ленобласти, пострадали пять человек
В Усть-Луге при взрыве баллоны с газом в чайхоне пострадали пять человек
Крупный пожар произошёл в квартале Краколье Усть-Луги Ленинградской области, загорелась двухэтажное здание, внутри которого находилась чайхана. Перед пожаром были слышны взрывы. Есть вероятность, что это были баллоны с газом, сообщает местный Телеграм-канал Кингисепп.
Пожар в квартале Краколье Усть-Луги Ленинградской области. Видео © Telegram / Кингисепп
Из-за огня уже полностью обрушилась крыша и стены здания. Из окон здания продолжает валить густой чёрный дым и пламя. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадали пять человек.
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Telegram / Кингисепп