Серия взрывов прогремела в чайхоне в Ленобласти, пострадали пять человек

Крупный пожар произошёл в квартале Краколье Усть-Луги Ленинградской области, загорелась двухэтажное здание, внутри которого находилась чайхана. Перед пожаром были слышны взрывы. Есть вероятность, что это были баллоны с газом, сообщает местный Телеграм-канал Кингисепп.

Пожар в квартале Краколье Усть-Луги Ленинградской области. Видео © Telegram / Кингисепп

Из-за огня уже полностью обрушилась крыша и стены здания. Из окон здания продолжает валить густой чёрный дым и пламя. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадали пять человек.