Двое малолетних детей погибли во время пожара в Чувашии

Двое маленьких детей погибли во время пожара в чувашском посёлке Алтарь. Там загорелся частный дом, в котором жила семья из четырёх человек, сообщает ГУ МЧС России по Чувашской Республике.

Во время тушения огня пожарные нашли в доме тела двоих мальчиков двух и четырёх лет. Родителей, 27-летнюю женщину и 36-летнего мужчину, увезли в больницу.

Двое детей погибли в пожаре в Чувашии. Видео © Telegram / МЧС России по Чувашской Республике

Пожар распространился на площади 40 квадратных метров, охватив практически весь дом. Что стало причиной возгорания, теперь предстоит выяснить экспертам. По факту гибели детей уже началась проверка.

«На месте работали 6 специалистов и 3 единицы техники», — добавили в управлении.