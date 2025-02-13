Пожар в частном доме унёс жизни троих жителей Подмосковья

Частный дом вспыхнул в подмосковном садовом товариществе Яхонт в ночь на 13 февраля. Огонь охватил площадь 70 квадратных метров. В результате происшествия есть жертвы, рассказали в областном управлении МЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 01:05, а уже в 02:40 открытое горение было ликвидировано пожарными расчётами. В борьбе с огнём участвовали 26 человек и восемь единиц техники.

«При тушении обнаружены тела трёх человек. Их личности устанавливаются», — добавили в ведомстве.