Пожар в частном доме унёс жизни троих жителей Подмосковья
Последствия пожара. Обложка © ГУ МЧС по Московской области
Частный дом вспыхнул в подмосковном садовом товариществе Яхонт в ночь на 13 февраля. Огонь охватил площадь 70 квадратных метров. В результате происшествия есть жертвы, рассказали в областном управлении МЧС.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 01:05, а уже в 02:40 открытое горение было ликвидировано пожарными расчётами. В борьбе с огнём участвовали 26 человек и восемь единиц техники.
«При тушении обнаружены тела трёх человек. Их личности устанавливаются», — добавили в ведомстве.
Ранее в Удмуртии пенсионерка устроила пожар в попытке изгнать из дома нечисть. 67-летняя женщина проводила ритуал с помощью парафиновой свечи, которая подожгла стиральную машину.