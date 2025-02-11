Сгоревшее в Москве здание бывшего Электрозавода хотели закрыть ещё в 2024 году
Mash: Здание Электрозавода с 2019 года не соответствовало нормам безопасности
Место пожара в здании бывшего Электрозавода. Фото © Life.ru
На Электрозаводе в Москве, где на выходных произошёл мощный пожар, уже шесть лет были проблемы с проводкой. Проверки с 2019 года фиксировали в здании нарушения, связанные с вентиляцией, сигнализаций, огнетушителями и оросителями. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, по данным которого здание хотели закрыть ещё до Нового года.
Кроме того, из-за нарушений требований пожарной безопасности ответственных за здание должностных лиц и директора ООО «Электрокомбинат» часто привлекали к штрафам и приостановлению деятельности на 90 дней. Отмечается, что в октябре прокуратура подала иск о приостановке деятельности предприятия, но он до сих пор находится в суде на рассмотрении.
В день пожара некоторые эвакуационные выходы были закрыты.
Напомним, что возгорание на «Электрозаводе» произошло 8 февраля из-за короткого замыкания. Из горящего здания удалось спасти 80 человек. Пятерых из них доставили в больницу.