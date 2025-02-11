Сгоревшее в Москве здание бывшего Электрозавода хотели закрыть ещё в 2024 году

На Электрозаводе в Москве, где на выходных произошёл мощный пожар, уже шесть лет были проблемы с проводкой. Проверки с 2019 года фиксировали в здании нарушения, связанные с вентиляцией, сигнализаций, огнетушителями и оросителями. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, по данным которого здание хотели закрыть ещё до Нового года.