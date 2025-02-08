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Регион
8 февраля, 15:01

Пожар заблокировал около 30 человек в танцевальной студии в Москве

Пламя заблокировало около 30 человек в московской танцевальной студии на улице Электрозаводской. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, возгорание началось в одном из корпусов бывшего предприятия в столичном районе Преображенское. Загорелось здание, где находятся фитнес-клуб и танцевальная студия. Посетители оказались в западне на третьем этаже. По предварительной оценке, их там около 30 человек.

К месту происшествия направлены спасатели. Для эвакуации людей с верхних этажей на земле установили подъёмные механизмы, сообщили в МЧС РФ.

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Накануне вечером пожар произошёл на севере столицы в одной из незаселённых новостроек. Предполагается, что пламя вспыхнуло после взрыва газового баллона.

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Wikipedia.org / Electrozavodec

Юрий Лысенко
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