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7 февраля, 19:02

Рванул газовый баллон: На севере Москвы загорелась незаселённая новостройка

SHOT: В незаселённой новостройке на севере Москвы произошёл мощный взрыв и пожар

В незаселённой новостройке на севере Москвы произошёл мощный взрыв и пожар. Об этом сообщает SHOT.

Пожарные тушат возгорание в незаселённой новостройке на севере Москвы. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, примерно в 20:00 местные жители на Михалковской улице услышали громкий взрыв. Предположительно, причиной инцидента стал взрыв газового баллона в многоэтажном здании. По имеющейся информации, были повреждены фасад и внутренняя отделка здания, а также обрушились перегородки. После взрыва площадь возгорания составила 14 квадратных метров, однако открытое горение было оперативно ликвидировано. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае неожиданно вспыхнул жилой дом с пристройкой. Огонь унёс жизнь четырёх человек, двое из которых — дети.

Под Иркутском на площади 2 тыс. квадратов горит цех лесопромышленного комплекса
Под Иркутском на площади 2 тыс. квадратов горит цех лесопромышленного комплекса
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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