Рванул газовый баллон: На севере Москвы загорелась незаселённая новостройка

В незаселённой новостройке на севере Москвы произошёл мощный взрыв и пожар. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, примерно в 20:00 местные жители на Михалковской улице услышали громкий взрыв. Предположительно, причиной инцидента стал взрыв газового баллона в многоэтажном здании. По имеющейся информации, были повреждены фасад и внутренняя отделка здания, а также обрушились перегородки. После взрыва площадь возгорания составила 14 квадратных метров, однако открытое горение было оперативно ликвидировано. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.