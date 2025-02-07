Рванул газовый баллон: На севере Москвы загорелась незаселённая новостройка
SHOT: В незаселённой новостройке на севере Москвы произошёл мощный взрыв и пожар
В незаселённой новостройке на севере Москвы произошёл мощный взрыв и пожар. Об этом сообщает SHOT.
Пожарные тушат возгорание в незаселённой новостройке на севере Москвы. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, примерно в 20:00 местные жители на Михалковской улице услышали громкий взрыв. Предположительно, причиной инцидента стал взрыв газового баллона в многоэтажном здании. По имеющейся информации, были повреждены фасад и внутренняя отделка здания, а также обрушились перегородки. После взрыва площадь возгорания составила 14 квадратных метров, однако открытое горение было оперативно ликвидировано. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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