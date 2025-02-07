В Пермском крае на пожаре в жилом доме погибло четыре человека, из них двое детей
МЧС России: В Пермском крае на пожаре в жилом доме погибло четыре человека
В Пермском крае неожиданно вспыхнул жилой дом с пристройкой. Огонь унёс жизнь четырёх человек, двое из которых — дети. Об этом сообщает МЧС России по Пермскому краю.
В Пермском крае на пожаре погибло четверо человек. Видео © VK / МЧС России
«На улице Болотная огонь охватил жилой дом с пристроем. Сотрудники МЧС России вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей», — говорится в сообщении.
Две женщины 25 и 50 лет, а также 5-летний мальчик погибли на месте. Ещё одна девочка в возрасте 8 лет был экстренно госпитализирована, однако врачам так и не удалось её спасти. Специалисты оперативно потушили возгорание на площади 64 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Москве после тушения пожара в квартире на Волжском бульваре были найдены мёртвыми мужчина и женщина. Точная причина возгорания станет известна по заключению пожарно-технической экспертизы.