В Пермском крае на пожаре в жилом доме погибло четыре человека, из них двое детей

В Пермском крае неожиданно вспыхнул жилой дом с пристройкой. Огонь унёс жизнь четырёх человек, двое из которых — дети. Об этом сообщает МЧС России по Пермскому краю.

В Пермском крае на пожаре погибло четверо человек. Видео © VK / МЧС России

«На улице Болотная огонь охватил жилой дом с пристроем. Сотрудники МЧС России вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей», — говорится в сообщении.

Две женщины 25 и 50 лет, а также 5-летний мальчик погибли на месте. Ещё одна девочка в возрасте 8 лет был экстренно госпитализирована, однако врачам так и не удалось её спасти. Специалисты оперативно потушили возгорание на площади 64 квадратных метров.