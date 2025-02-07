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Регион
7 февраля, 06:50

В Пермском крае на пожаре в жилом доме погибло четыре человека, из них двое детей

МЧС России: В Пермском крае на пожаре в жилом доме погибло четыре человека

В Пермском крае неожиданно вспыхнул жилой дом с пристройкой. Огонь унёс жизнь четырёх человек, двое из которых — дети. Об этом сообщает МЧС России по Пермскому краю.

В Пермском крае на пожаре погибло четверо человек. Видео © VK / МЧС России

«На улице Болотная огонь охватил жилой дом с пристроем. Сотрудники МЧС России вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей», — говорится в сообщении.

Две женщины 25 и 50 лет, а также 5-летний мальчик погибли на месте. Ещё одна девочка в возрасте 8 лет был экстренно госпитализирована, однако врачам так и не удалось её спасти. Специалисты оперативно потушили возгорание на площади 64 квадратных метров.

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Ранее сообщалось, что в Москве после тушения пожара в квартире на Волжском бульваре были найдены мёртвыми мужчина и женщина. Точная причина возгорания станет известна по заключению пожарно-технической экспертизы.

Обложка ©

VK / МЧС России по Пермскому краю

Мария Любицкая
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