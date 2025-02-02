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Регион
2 февраля, 08:43

В Москве на пепелище сгоревшей квартиры нашли два трупа

Два человека погибли в результате пожара в многоэтажке в Москве

Последствия пожара. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Последствия пожара. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве после тушения пожара в квартире на Волжском бульваре были найдены мёртвыми мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры у себя в телеграм-канале.

Сгоревшая квартира. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Сгоревшая квартира. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

«В квартире на 10-м этаже жилого дома на Волжском бульваре произошёл пожар, после ликвидации которого обнаружены тела мужчины 1980 г.р. и женщины 1956 г.р. Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сказано в тексте публикации.

Точная причина возгорания станет известна по заключению пожарно-технической экспертизы.

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Ранее в Адыгее загорелись два корпуса деревянного отеля «Даховская слобода», где обычно останавливаются семьи с детьми. Работники заведения сперва попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но ничего путного у них не вышло.

Владимир Озеров
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