В Москве на пепелище сгоревшей квартиры нашли два трупа
Два человека погибли в результате пожара в многоэтажке в Москве
Последствия пожара. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве после тушения пожара в квартире на Волжском бульваре были найдены мёртвыми мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры у себя в телеграм-канале.
Сгоревшая квартира. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
«В квартире на 10-м этаже жилого дома на Волжском бульваре произошёл пожар, после ликвидации которого обнаружены тела мужчины 1980 г.р. и женщины 1956 г.р. Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сказано в тексте публикации.
Точная причина возгорания станет известна по заключению пожарно-технической экспертизы.
Ранее в Адыгее загорелись два корпуса деревянного отеля «Даховская слобода», где обычно останавливаются семьи с детьми. Работники заведения сперва попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но ничего путного у них не вышло.