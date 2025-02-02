В Москве на пепелище сгоревшей квартиры нашли два трупа

В Москве после тушения пожара в квартире на Волжском бульваре были найдены мёртвыми мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры у себя в телеграм-канале.

Сгоревшая квартира. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

«В квартире на 10-м этаже жилого дома на Волжском бульваре произошёл пожар, после ликвидации которого обнаружены тела мужчины 1980 г.р. и женщины 1956 г.р. Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сказано в тексте публикации.

Точная причина возгорания станет известна по заключению пожарно-технической экспертизы.