Мощный пожар охватил семейный отель в Адыгее
SHOT: В отеле «Даховская слобода» в Адыгее начался пожар
Два корпуса деревянного отеля «Даховская слобода» полыхают в Республике Адыгея. Пожар начался в сауне и стал быстро распространяться по зданию. Началась экстренная эвакуация людей из номеров, пишет SHOT.
В отеле «Даховская слобода» в Адыгее полыхает пожар. Фото © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, работники отеля сначала пытались потушить возгорание самостоятельно, но эти попытки к положительному результату не привели. В этом отеле обычно отдыхают семьи с детьми. На данный момент информации о пострадавших нет.
Ранее возгорание произошло в Нижегородской области после атаки украинского дрона на заводе «Сибур-Кстово». Никто из сотрудников не пострадал. Пожар удалось окончательно потушить лишь спустя два дня.