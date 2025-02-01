Мощный пожар охватил семейный отель в Адыгее

Два корпуса деревянного отеля «Даховская слобода» полыхают в Республике Адыгея. Пожар начался в сауне и стал быстро распространяться по зданию. Началась экстренная эвакуация людей из номеров, пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, работники отеля сначала пытались потушить возгорание самостоятельно, но эти попытки к положительному результату не привели. В этом отеле обычно отдыхают семьи с детьми. На данный момент информации о пострадавших нет.