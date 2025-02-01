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1 февраля, 19:01

Мощный пожар охватил семейный отель в Адыгее

SHOT: В отеле «Даховская слобода» в Адыгее начался пожар

Два корпуса деревянного отеля «Даховская слобода» полыхают в Республике Адыгея. Пожар начался в сауне и стал быстро распространяться по зданию. Началась экстренная эвакуация людей из номеров, пишет SHOT.

В отеле «Даховская слобода» в Адыгее полыхает пожар. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, работники отеля сначала пытались потушить возгорание самостоятельно, но эти попытки к положительному результату не привели. В этом отеле обычно отдыхают семьи с детьми. На данный момент информации о пострадавших нет.

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Ранее возгорание произошло в Нижегородской области после атаки украинского дрона на заводе «Сибур-Кстово». Никто из сотрудников не пострадал. Пожар удалось окончательно потушить лишь спустя два дня.

Обложка ©

SHOT

Полина Никифорова
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