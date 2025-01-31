Мужская сауна загорелась в фитнес-клубе Winner в Москве
Пожар произошёл в фитнес-клубе Winner в районе Печатники в Москве — по данным SHOT, загорелись парилка и мужская раздевалка.
Посетителей и сотрудников качалки эвакуировали с четвёртого этажа здания, администрация успела спасти документы. С огнём на площади 10 квадратов борются пожарные. В здании, где находится Winner, также есть магазин и хостел.
Пожар произошёл в фитнес-клубе Winner в районе Печатники в Москве. Фото © SHOT
Информация о пострадавших уточняется, причины возгорания выясняются.
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