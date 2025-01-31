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Регион
31 января, 15:28

Мужская сауна загорелась в фитнес-клубе Winner в Москве

Пожар произошёл в фитнес-клубе Winner в районе Печатники в Москве — по данным SHOT, загорелись парилка и мужская раздевалка.

Посетителей и сотрудников качалки эвакуировали с четвёртого этажа здания, администрация успела спасти документы. С огнём на площади 10 квадратов борются пожарные. В здании, где находится Winner, также есть магазин и хостел.

Пожар произошёл в фитнес-клубе Winner в районе Печатники в Москве. Фото © SHOT

Пожар произошёл в фитнес-клубе Winner в районе Печатники в Москве. Фото © SHOT

Информация о пострадавших уточняется, причины возгорания выясняются.

63-летний петербуржец скончался в сауне фитнес-клуба
63-летний петербуржец скончался в сауне фитнес-клуба
Обложка ©

freepik.com

Александра Вишнякова
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