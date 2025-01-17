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17 января, 07:47

63-летний петербуржец скончался в сауне фитнес-клуба

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

63-летний петербуржец скончался в сауне фитнес-клуба Family на Кондратьевском проспекте. потерял сознание и упал, ударившись головой. Несмотря на все усилия других посетителей, тренеров и медицинских работников, спасти его не удалось, сообщает Mash на Мойке.

Со слов очевидцев, мужчину без сознания вынесли из парной в более прохладное место, где его жена — тоже посетительница фитнес-клуба — начала проводить искусственное дыхание, а тренер занимался массажем сердца. Прибывшие медики смогли реанимировать мужчину и доставили его в больницу, однако позже он скончался. Врачи поставили диагноз — атеросклероз и острая сердечная недостаточность.

Челябинцы три часа занимались в фитнес-центре рядом с упавшим замертво мужчиной, не обращая внимания
Челябинцы три часа занимались в фитнес-центре рядом с упавшим замертво мужчиной, не обращая внимания

Ранее помощник посла Ирана скоропостижно умер в российском фитнес-клубе. Предварительная причина — сердечный приступ. А в Москве 37-летняя тренер фитнес-клуба вылетела с беговой дорожки и ударилась головой о блин для штанги. Женщине стало плохо во время занятий.

Марина Фещенко
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