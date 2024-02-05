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5 февраля, 11:32

Помощник посла Ирана скоропостижно умер в московском фитнес-клубе

Помощник посла Ирана Хоссейн Джахангири скоропостижно умер в Москве. По данным сайта MK.ru, трагедия произошла в одном из фитнес-клубов в воскресенье, 4 февраля.

Сотрудник посольства посещал зал неподалеку от места жительства. Около 18:00 он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие врачи его спасти не смогли — 56-летний мужчина умер. Предварительная причина — сердечный приступ.

Хоссейн Джахангири был не только помощником посла, но и одним из крупнейших специалистов по устному переводу фарси.

Актёр Алексей Агапов скоропостижно умер через день после своего 50-летия
Актёр Алексей Агапов скоропостижно умер через день после своего 50-летия

А ранее в Женеве скончался сын последнего короля Италии Умберто II Витторио Эммануил Савойский. 12 февраля ему должно было исполниться 87 лет.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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