Помощник посла Ирана скоропостижно умер в московском фитнес-клубе

Помощник посла Ирана Хоссейн Джахангири скоропостижно умер в Москве. По данным сайта MK.ru, трагедия произошла в одном из фитнес-клубов в воскресенье, 4 февраля.

Сотрудник посольства посещал зал неподалеку от места жительства. Около 18:00 он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие врачи его спасти не смогли — 56-летний мужчина умер. Предварительная причина — сердечный приступ.

Хоссейн Джахангири был не только помощником посла, но и одним из крупнейших специалистов по устному переводу фарси.