"Закрывается глава в истории страны": В Женеве умер сын последнего короля Италии

В Женеве скончался сын последнего короля Италии Умберто II Витторио Эммануил Савойский. Как сказано в сообщении Савойского дома, 12 февраля ему должно было исполниться 87 лет.

На официальном интернет-портале королевской семьи было опубликовано послание 56-летнего герцога Аймоне Савойского. В нём он выражает слова соболезнования в связи с кончиной своего родственника.

"Кончина дяди Витторио глубоко огорчает меня. С ним спустя почти три года после утраты моего отца закрывается глава в истории Италии и нашего дома", — заявил представитель Аостской ветви Савойского дома.

Также сообщается, что сын последнего короля Италии скончался в кругу семьи. О том, где и когда будут проходить похороны, станет известно позже.

Витторио Эммануил родился 12 февраля 1937 года в Неаполе в семье Умберто II, четвёртого и последнего короля Италии, сына Виктора Эммануила III. На всенародном референдуме, состоявшемся 2 июня 1946 года, итальянцы высказались за республиканскую форму правления, что, в свою очередь, ознаменовало завершение правления Савойской династии.