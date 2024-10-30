Челябинцы три часа занимались в фитнес-центре рядом с упавшим замертво мужчиной, не обращая внимания

Посетители фитнес-центра в Челябинске продолжили занятия в бассейне, несмотря на то, что рядом замертво упал мужчина. Об этом сообщает kp.ru.

Член клуба рассказала, что мужчине стало плохо после посещения сауны. Он упал на поребрик рядом с бассейном и пролежал там около трёх часов. Никто из посетителей центра даже не обратил внимание на случившееся.

«Рядом в джакузи сидят люди, плавают в бассейне, инструктор преподаёт аквааэробику — сам танцует», — сказала собеседница издания.

Через три часа лежавшего без сознания мужчину всё-таки заметили. Сотрудники фитнес-клуба попытались оказать ему первую помощь, но безуспешно.