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30 октября, 12:57

Челябинцы три часа занимались в фитнес-центре рядом с упавшим замертво мужчиной, не обращая внимания

В Челябинске мужчина умер в фитнес-центре

Посетители фитнес-центра в Челябинске продолжили занятия в бассейне, несмотря на то, что рядом замертво упал мужчина. Об этом сообщает kp.ru.

Член клуба рассказала, что мужчине стало плохо после посещения сауны. Он упал на поребрик рядом с бассейном и пролежал там около трёх часов. Никто из посетителей центра даже не обратил внимание на случившееся.

«Рядом в джакузи сидят люди, плавают в бассейне, инструктор преподаёт аквааэробику — сам танцует», — сказала собеседница издания.

Через три часа лежавшего без сознания мужчину всё-таки заметили. Сотрудники фитнес-клуба попытались оказать ему первую помощь, но безуспешно.

В Челябинске перед хоккейным матчем «Трактора» и «Автомобилиста» умер мужчина
В Челябинске перед хоккейным матчем «Трактора» и «Автомобилиста» умер мужчина

Ранее Life.ru писал, что мужчина вернулся в Петербург из Египта и умер после пары дней адских мучений. Всему виной акклиматизация, которая далась россиянину тяжело. Он испытывал слабость, постоянные головные боли и сильную утомляемость.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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