Челябинцы три часа занимались в фитнес-центре рядом с упавшим замертво мужчиной, не обращая внимания
В Челябинске мужчина умер в фитнес-центре
Посетители фитнес-центра в Челябинске продолжили занятия в бассейне, несмотря на то, что рядом замертво упал мужчина. Об этом сообщает kp.ru.
Член клуба рассказала, что мужчине стало плохо после посещения сауны. Он упал на поребрик рядом с бассейном и пролежал там около трёх часов. Никто из посетителей центра даже не обратил внимание на случившееся.
«Рядом в джакузи сидят люди, плавают в бассейне, инструктор преподаёт аквааэробику — сам танцует», — сказала собеседница издания.
Через три часа лежавшего без сознания мужчину всё-таки заметили. Сотрудники фитнес-клуба попытались оказать ему первую помощь, но безуспешно.
Ранее Life.ru писал, что мужчина вернулся в Петербург из Египта и умер после пары дней адских мучений. Всему виной акклиматизация, которая далась россиянину тяжело. Он испытывал слабость, постоянные головные боли и сильную утомляемость.
Life.ru