Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 17:05

В Челябинске перед хоккейным матчем «Трактора» и «Автомобилиста» умер мужчина

Мужчина умер перед хоккейным матчем в Челябинске. Фото © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

Мужчина умер перед хоккейным матчем в Челябинске. Фото © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

Мужчина скончался на челябинской арене «Трактор» перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной командой и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. В оперативных службах сообщили, что смерть не носит криминальный характер. Мужчине стало плохо, на месте работают правоохранители, сообщает портал «74.ру».

«Устанавливаются все обстоятельства. Предварительно причин, указывающих на криминальный характер смерти, нет», — сообщили в управлении СК РФ по Челябинской области.

«Вы будете в шоке»: Шефа Ивлева не пустили на матч хоккейного «Динамо»
«Вы будете в шоке»: Шефа Ивлева не пустили на матч хоккейного «Динамо»

Ранее футбольный фанат умер прямо на трибунах во время матча чемпионата Испании. Тело вынесли под аплодисменты.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Хоккей
  • Происшествия
  • Спорт
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar