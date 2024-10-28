В Челябинске перед хоккейным матчем «Трактора» и «Автомобилиста» умер мужчина
Мужчина умер перед хоккейным матчем в Челябинске. Фото © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска
Мужчина скончался на челябинской арене «Трактор» перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной командой и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. В оперативных службах сообщили, что смерть не носит криминальный характер. Мужчине стало плохо, на месте работают правоохранители, сообщает портал «74.ру».
«Устанавливаются все обстоятельства. Предварительно причин, указывающих на криминальный характер смерти, нет», — сообщили в управлении СК РФ по Челябинской области.
Ранее футбольный фанат умер прямо на трибунах во время матча чемпионата Испании. Тело вынесли под аплодисменты.