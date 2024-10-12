«Вы будете в шоке»: Шефа Ивлева не пустили на матч хоккейного «Динамо»

Известный шеф-повар Константин Ивлев не смог попасть на матч своего любимого хоккейного клуба «Динамо». Ресторатор приехал на игру раньше, но его не пустили на трибуны в соответствии с регламентом. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Шеф Ивлев поссорился с охраной и бойкотировал матч любимого «Динамо». Видео © Telegram / Ивлев ШЕФ

«К большому сожалению, не смогу быть сегодня на хоккее и выполнить те обещания, которые давал. Если рассказать откровенно, то вы будете в шоке. Меня не пустила служба безопасности — у них там какой-то регламент, я приехал пораньше, а они этого не ожидали», — пояснил шеф-повар.

Константин планировал посмотреть матч с «Салаватом Юлаевым», собрался заранее, чтобы успеть раздать автографы до начала игры. Однако служба безопасности отказалась пустить его на арену, так как по правилам запуск зрителей ещё не был разрешён. Более того, охрана не позволила ребёнку Ивлева воспользоваться туалетом, сославшись на тот же регламент.

Пресс-служба «Динамо» сообщила Mash, что встречающий сотрудник уже был в пути, но шеф-повар настолько возмутился, что не захотел ждать дополнительные 10–15 минут. В итоге Ивлев ушёл, объявив клубу бойкот и записывая возмущённые видео в соцсети. На матч он так и не вернулся.