Россиянин вернулся из Египта и умер дома после нескольких дней адских мучений

В Невском районе Санкт-Петербурге мужчина скончался у себя в квартире по прошествии нескольких дней после возвращения из Египта, где он отдыхал со своей супругой. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По словам жены петербуржца, процесс акклиматизации дался мужу крайне тяжко. Он испытывал слабость, постоянные головные боли и сильную утомляемость.

Ночью его состояние ухудшилось, и петербуржец скончался. Его тело обнаружила супруга. При этом родные умершего рассказали, что у него было каких-либо серьёзных болезней и патологий. Судебно-медицинские эксперты устанавливают точные причины смерти.