Россиянин вернулся из Египта и умер дома после нескольких дней адских мучений
Мужчина вернулся в Петербург из Египта и умер после тяжёлой акклиматизации
В Невском районе Санкт-Петербурге мужчина скончался у себя в квартире по прошествии нескольких дней после возвращения из Египта, где он отдыхал со своей супругой. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
По словам жены петербуржца, процесс акклиматизации дался мужу крайне тяжко. Он испытывал слабость, постоянные головные боли и сильную утомляемость.
Ночью его состояние ухудшилось, и петербуржец скончался. Его тело обнаружила супруга. При этом родные умершего рассказали, что у него было каких-либо серьёзных болезней и патологий. Судебно-медицинские эксперты устанавливают точные причины смерти.
Ранее на одном из пляжей турецкой Аланьи на глазах у отдыхающих внезапно скончался россиянин. Перед смертью турист загорал у моря, но в какой-то момент он резко стало плохо. Прибывшие медики не смогли ничем помочь.
Life.ru