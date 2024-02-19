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19 февраля, 12:15

В Москве фитнес-тренер вылетела с беговой дорожки и ударилась головой о блин для штанги

SHOT: В Москве тренер вылетела с беговой дорожки и ударилась головой о штангу

Фитнес-тренер, которая вылетела с беговой дорожки и ударилась головой о штангу в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Фитнес-тренер, которая вылетела с беговой дорожки и ударилась головой о штангу в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве 37-летняя тренер фитнес-клуба вылетела с беговой дорожки и ударилась головой о блин для штанги. Как сообщает SHOT, женщине стало плохо во время занятий.

Фитнес-тренер, которая вылетела с беговой дорожки и ударилась головой о штангу в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Фитнес-тренер, которая вылетела с беговой дорожки и ударилась головой о штангу в Москве. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло накануне вечером: во время занятий на беговой дорожке у тренера случился судорожный приступ. После этого она вылетела с тренажёра, сильно ударилась головой о блин для штанги, из-за чего получила тяжёлую черепно-мозговую травму (ЧМТ) и эпидуральную гематому.

Коллеги вызвали скорую. Пострадавшую прооперировали, сейчас она находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В ситуации разбираются полицейские.

Видео не для слабонервных: Фитнес-блогер сломал себе шею штангой весом 210 кг
Видео не для слабонервных: Фитнес-блогер сломал себе шею штангой весом 210 кг

Ранее Life.ru писал, что помощник посла Ирана Хоссейн Джахангири скоропостижно умер в московском фитнес-клубе. Всё произошло из-за сердечного приступа.

Никита Осипов
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