В Москве фитнес-тренер вылетела с беговой дорожки и ударилась головой о блин для штанги

В Москве 37-летняя тренер фитнес-клуба вылетела с беговой дорожки и ударилась головой о блин для штанги. Как сообщает SHOT, женщине стало плохо во время занятий.

Фитнес-тренер, которая вылетела с беговой дорожки и ударилась головой о штангу в Москве. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло накануне вечером: во время занятий на беговой дорожке у тренера случился судорожный приступ. После этого она вылетела с тренажёра, сильно ударилась головой о блин для штанги, из-за чего получила тяжёлую черепно-мозговую травму (ЧМТ) и эпидуральную гематому.

Коллеги вызвали скорую. Пострадавшую прооперировали, сейчас она находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В ситуации разбираются полицейские.