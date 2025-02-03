Две маленькие девочки сгорели в огненной ловушке под Белгородом

В Яковлевском районе Белгородской области сгорел частный дом, в котором находились двое малолетних детей и их бабушка, выжить смогла только женщина. О трагедии сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Причины пожара выясняются.

Сгоревший дом в Белгородской области. Фото © ГУ МЧС России по Белгородской области

«В селе Локня огонь охватил двухэтажный жилой дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела девочек 1 года и 3 лет. Как выяснилось, за ними присматривала бабушка. Оставив детей, женщина спустилась на первый этаж. В этот момент и произошло возгорание», — уточнили в ведомстве.

Пожилая женщина не успела прийти на помощь внучкам, огонь быстро распространился по дому. Площадь возгорания составила 160 квадратных метра, к тушению были привлечены 13 спасателей и шесть единиц техники.