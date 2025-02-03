Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 15:34

Две маленькие девочки сгорели в огненной ловушке под Белгородом

Два ребёнка погибли во время пожара в частном доме в белгородском селе Локня

В Белгородской области сгорел жилой дом вместе с детьми. Обложка © ГУ МЧС России по Белгородской области

В Белгородской области сгорел жилой дом вместе с детьми. Обложка © ГУ МЧС России по Белгородской области

В Яковлевском районе Белгородской области сгорел частный дом, в котором находились двое малолетних детей и их бабушка, выжить смогла только женщина. О трагедии сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Причины пожара выясняются.

Сгоревший дом в Белгородской области. Фото © ГУ МЧС России по Белгородской области

Сгоревший дом в Белгородской области. Фото © ГУ МЧС России по Белгородской области

«В селе Локня огонь охватил двухэтажный жилой дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела девочек 1 года и 3 лет. Как выяснилось, за ними присматривала бабушка. Оставив детей, женщина спустилась на первый этаж. В этот момент и произошло возгорание», — уточнили в ведомстве.

Пожилая женщина не успела прийти на помощь внучкам, огонь быстро распространился по дому. Площадь возгорания составила 160 квадратных метра, к тушению были привлечены 13 спасателей и шесть единиц техники.

В «самом депрессивном посёлке» России сгорели администрация, школа, банк и детсад
В «самом депрессивном посёлке» России сгорели администрация, школа, банк и детсад

Ранее сообщалось, что в Москве после тушения пожара в квартире на Волжском бульваре были найдены мёртвыми мужчина и женщина. Точная причина возгорания станет известна по заключению пожарно-технической экспертизы.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar