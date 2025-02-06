Под Иркутском на площади 2 тыс. квадратов горит цех лесопромышленного комплекса

В Усть-Илимске Иркутской области на площади в две тысячи квадратов горит сортировочный цех в лесопромышленном комплексе. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Пожар на сортировочном цехе в Усть-Илимске. Видео © Пресс-служба МЧС России по Иркутской области

«В Усть-Илимске горит сортировочный цех на промплощадке лесопромышленного комплекса. Площадь пожара — 2000 квадратов», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте работают 32 специалиста и девять единиц техники от МЧС.