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Регион
6 февраля, 18:24

Под Иркутском на площади 2 тыс. квадратов горит цех лесопромышленного комплекса

В Усть-Илимске Иркутской области на площади в две тысячи квадратов горит сортировочный цех в лесопромышленном комплексе. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Пожар на сортировочном цехе в Усть-Илимске. Видео © Пресс-служба МЧС России по Иркутской области

«В Усть-Илимске горит сортировочный цех на промплощадке лесопромышленного комплекса. Площадь пожара — 2000 квадратов», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте работают 32 специалиста и девять единиц техники от МЧС.

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Ранее сообщалось, что пожар произошёл в здании театра МОСТ в центре Москвы. Как оказалось, в подвале загорелся бойлер и электрощит. Возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС России по Иркутской области

Наталья Демьянова
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