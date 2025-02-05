Более 30 автомобилей сгорело на стоянке в Люберцах

В подмосковных Люберцах сгорело более 30 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

«В селе Верхнее Мячково произошёл пожар на стоянке неэксплуатируемых автомобилей. Горели более 30 из них на площади 400 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате пожара, по его словам, нет.