Более 30 автомобилей сгорело на стоянке в Люберцах
ТАСС: В подмосковных Люберцах сгорело более 30 автомобилей
Пожар в подмосковных Люберцах. Обложка © Telegram / Москва с огоньком
В подмосковных Люберцах сгорело более 30 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
«В селе Верхнее Мячково произошёл пожар на стоянке неэксплуатируемых автомобилей. Горели более 30 из них на площади 400 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
Пострадавших в результате пожара, по его словам, нет.
Ранее в центре Петербурга при пожаре в одной из квартир погибли четыре человека. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.