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Регион
5 февраля, 15:07

Более 30 автомобилей сгорело на стоянке в Люберцах

ТАСС: В подмосковных Люберцах сгорело более 30 автомобилей

Пожар в подмосковных Люберцах. Обложка © Telegram / Москва с огоньком

Пожар в подмосковных Люберцах. Обложка © Telegram / Москва с огоньком

В подмосковных Люберцах сгорело более 30 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

«В селе Верхнее Мячково произошёл пожар на стоянке неэксплуатируемых автомобилей. Горели более 30 из них на площади 400 квадратных метров», сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате пожара, по его словам, нет.

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Ранее в центре Петербурга при пожаре в одной из квартир погибли четыре человека. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Мария Любицкая
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