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16 ноября, 05:03

Шесть машин сгорели до тла в Шушарах за 20 минут

МЧС: Шесть автомобилей сгорели в Шушарах, ещё два повреждены

В ночь с 15 на 16 ноября в Шушарах произошло возгорание шести легковых автомобилей. Пожар охватил машины в Пушкинском районе, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу в телеграм-канале.

Два других автомобиля, находившиеся рядом, были повреждены огнём. Сообщение о происшествии поступило в 3:42, и через 20 минут, в 4:02, пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

«К ликвидации пожара привлекались от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек личного состава», — отмечается в сообщении.

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Ранее в центре Петербурга при пожаре в одной из квартир погибли четыре человека, один из которых несовершеннолетний. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. А в Магадане в результате вспыхнувшего в многоквартирном доме пожара погибли мать и трое детей. Спасатели эвакуировали их из здания, но прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Артём Гапоненко
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