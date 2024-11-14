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Регион
14 ноября, 17:07

Утята, куры и коза погибли при пожаре в сарае в ЛНР

МЧС: В ЛНР из-за короткого замыкания электропроводки сгорел сарай с животными

Последствия пожара в ЛНР. Обложка © Telegram / МЧС России

Последствия пожара в ЛНР. Обложка © Telegram / МЧС России

В ЛНР в селе Павловка произошёл пожар на частном подворье из-за короткого замыкания электропроводки, в результате которого сгорел сарай с животными. В огне погибли 15 кур, 20 утят и коза, а также было уничтожено 320 килограммов сена и крыша площадью 36 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Последствия пожара в ЛНР. Фото © Telegram / МЧС России

Последствия пожара в ЛНР. Фото © Telegram / МЧС России

В МЧС напомнили о важности регулярной проверки состояния электропроводки, призвали доверять ремонт профессионалам и не подключать одновременно несколько устройств к одной розетке.

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Как сообщал ранее Life.ru, в столичном районе Выхино-Жулебино в общежитии произошёл пожар, в результате которого пострадал один человек. По предварительной информации, он попытался спастись от огня, выпрыгнув из окна, и получил колото-резаные раны.

Александра Мышляева
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