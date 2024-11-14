Утята, куры и коза погибли при пожаре в сарае в ЛНР
МЧС: В ЛНР из-за короткого замыкания электропроводки сгорел сарай с животными
Последствия пожара в ЛНР. Обложка © Telegram / МЧС России
В ЛНР в селе Павловка произошёл пожар на частном подворье из-за короткого замыкания электропроводки, в результате которого сгорел сарай с животными. В огне погибли 15 кур, 20 утят и коза, а также было уничтожено 320 килограммов сена и крыша площадью 36 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Последствия пожара в ЛНР. Фото © Telegram / МЧС России
В МЧС напомнили о важности регулярной проверки состояния электропроводки, призвали доверять ремонт профессионалам и не подключать одновременно несколько устройств к одной розетке.
Как сообщал ранее Life.ru, в столичном районе Выхино-Жулебино в общежитии произошёл пожар, в результате которого пострадал один человек. По предварительной информации, он попытался спастись от огня, выпрыгнув из окна, и получил колото-резаные раны.