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Регион
5 февраля, 18:01

Пожар произошёл в здании театра МОСТ в центре Москвы

Пожар произошёл в здании Московского открытого студенческого театра (МОСТ) в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, около 20:30 в здании на Новинском бульваре, где расположен театр МОСТ и отель «Имрус», произошло возгорание в подвальном помещении. В результате пошло сильное задымление, сейчас люди эвакуируются на улицу. На место происшествия уже выехали пожарные. Предварительно, обошлось без пострадавших.

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Ранее сообщалось, что в Москве после тушения пожара в квартире на Волжском бульваре были найдены мёртвыми мужчина и женщина. Точная причина возгорания станет известна по заключению пожарно-технической экспертизы.

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teatrmost.ru

Наталья Демьянова
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