Пожар произошёл в здании театра МОСТ в центре Москвы

По данным телеграм-канала, около 20:30 в здании на Новинском бульваре, где расположен театр МОСТ и отель «Имрус», произошло возгорание в подвальном помещении. В результате пошло сильное задымление, сейчас люди эвакуируются на улицу. На место происшествия уже выехали пожарные. Предварительно, обошлось без пострадавших.