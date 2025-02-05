Пожар произошёл в здании театра МОСТ в центре Москвы
Пожар произошёл в здании Московского открытого студенческого театра (МОСТ) в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, около 20:30 в здании на Новинском бульваре, где расположен театр МОСТ и отель «Имрус», произошло возгорание в подвальном помещении. В результате пошло сильное задымление, сейчас люди эвакуируются на улицу. На место происшествия уже выехали пожарные. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Москве после тушения пожара в квартире на Волжском бульваре были найдены мёртвыми мужчина и женщина. Точная причина возгорания станет известна по заключению пожарно-технической экспертизы.