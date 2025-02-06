В Эстонии усилили надзор за украинскими ресторанами из-за поджогов

Правоохранители в Эстонии взяли под особое наблюдение заведения общепита с украинской кухней на фоне регулярных пожаров в зданиях кафе. Об этом сообщает газета Postimees.

«Полиция взяла украинские рестораны в Эстонии под усиленное наблюдение», — говорится в сообщении.

Пока что полиция не связывает между собой два пожара. Первый инцидент случился 31 декабря. Неизвестные спалили ресторан украинской кухни. Вскоре сообщили о пожаре на складе украинского ресторана Faina Ukraina, также расположенного в эстонской столице.