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6 февраля, 09:52

В Эстонии усилили надзор за украинскими ресторанами из-за поджогов

Postimees: Полиция в Таллине усилила надзор за украинскими кафе на фоне пожаров

Правоохранители в Эстонии взяли под особое наблюдение заведения общепита с украинской кухней на фоне регулярных пожаров в зданиях кафе. Об этом сообщает газета Postimees.

«Полиция взяла украинские рестораны в Эстонии под усиленное наблюдение», — говорится в сообщении.

Пока что полиция не связывает между собой два пожара. Первый инцидент случился 31 декабря. Неизвестные спалили ресторан украинской кухни. Вскоре сообщили о пожаре на складе украинского ресторана Faina Ukraina, также расположенного в эстонской столице.

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Недавно в Словакии правоохранители задержали гражданина Украины по подозрению в подготовке к госперевороту в республике. Теперь нарушителя депортируют из страны. Сотрудники пограничной полиции проводят процедуру его административного изгнания.

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Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Николай Рюмин
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