В Эстонии усилили надзор за украинскими ресторанами из-за поджогов
Postimees: Полиция в Таллине усилила надзор за украинскими кафе на фоне пожаров
Правоохранители в Эстонии взяли под особое наблюдение заведения общепита с украинской кухней на фоне регулярных пожаров в зданиях кафе. Об этом сообщает газета Postimees.
«Полиция взяла украинские рестораны в Эстонии под усиленное наблюдение», — говорится в сообщении.
Пока что полиция не связывает между собой два пожара. Первый инцидент случился 31 декабря. Неизвестные спалили ресторан украинской кухни. Вскоре сообщили о пожаре на складе украинского ресторана Faina Ukraina, также расположенного в эстонской столице.
Недавно в Словакии правоохранители задержали гражданина Украины по подозрению в подготовке к госперевороту в республике. Теперь нарушителя депортируют из страны. Сотрудники пограничной полиции проводят процедуру его административного изгнания.
Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk