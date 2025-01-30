«Выдворить как можно скорее»: В Словакии поймали украинца, готовившего Майдан

В Словакии правоохранители задержали гражданина Украины по подозрению в подготовке к госперевороту в республике. Теперь нарушителя депортируют из страны, сообщил портал Dennik N .

Как отметила глава местной полиции Яна Машкарова, украинца «необходимо выдворить как можно скорее». Она добавила, что сотрудники пограничной полиции проводят процедуру его административного изгнания.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в стране работает группа зарубежных экспертов, которые участвовали в протестах в Грузии и на Майдане на Украине, и их цель — свержение текущего правительства. По словам политика, что в ходе антиправительственных акций протеста могут происходить попытки проникновения в правительственные здания или их оккупации с целью помешать работе государственных органов.