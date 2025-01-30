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30 января, 13:59

«Выдворить как можно скорее»: В Словакии поймали украинца, готовившего Майдан

В Словакии задержали гражданина Украины в связи с угрозой госпереворота

В Словакии правоохранители задержали гражданина Украины по подозрению в подготовке к госперевороту в республике. Теперь нарушителя депортируют из страны, сообщил портал Dennik N.

Как отметила глава местной полиции Яна Машкарова, украинца «необходимо выдворить как можно скорее». Она добавила, что сотрудники пограничной полиции проводят процедуру его административного изгнания.

МИД Словакии выразил протест послу Украины из-за заявлений Зеленского
МИД Словакии выразил протест послу Украины из-за заявлений Зеленского

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в стране работает группа зарубежных экспертов, которые участвовали в протестах в Грузии и на Майдане на Украине, и их цель — свержение текущего правительства. По словам политика, что в ходе антиправительственных акций протеста могут происходить попытки проникновения в правительственные здания или их оккупации с целью помешать работе государственных органов.

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Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Николай Рюмин
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