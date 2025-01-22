Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в стране работает группа зарубежных экспертов, которые участвовали в протестах в Грузии и на Майдане на Украине, и их цель — свержение текущего правительства. Об этом политик заявил на пресс-конференции.

«Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в майдане на Украине, эта группа финансируется из разных источников», — сказал Фицо.