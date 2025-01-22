Фицо: В Словакии действуют иностранцы, причастные к Майдану и протестам в Грузии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в стране работает группа зарубежных экспертов, которые участвовали в протестах в Грузии и на Майдане на Украине, и их цель — свержение текущего правительства. Об этом политик заявил на пресс-конференции.
«Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в майдане на Украине, эта группа финансируется из разных источников», — сказал Фицо.
Он отметил, что в ходе антиправительственных акций протеста могут происходить попытки проникновения в правительственные здания или их оккупации с целью помешать работе государственных органов. Фицо добавил, что конечной целью таких действий будет свержение правительства.
Ранее Life.ru сообщал, что оппозиция обвиняла Фицо в тесных связях с Россией и росте цен. Для того чтобы инициировать вотум недоверия, требовалось собрать 76 голосов из 150 в однопалатном парламенте. Впоследствии стало известно, что оппозиционные депутаты отменили свой запрос на вотум, чтобы избежать голосования, и покинули заседание.
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