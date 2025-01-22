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Регион
21 января, 21:48

Фицо секретным докладом сорвал попытку оппозиции добиться вотума недоверия

Оппозиция Словакии отозвала вотум недоверия правительству Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (в центре). Обложка © vlada.gov.sk

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (в центре). Обложка © vlada.gov.sk

Представители оппозиции в Словакии отозвали предложенный ими вотум недоверия правительству Роберта Фицо, чтобы избежать процедуры голосования, и покинули заседание. Это сообщил телеканал ТА3.

«В знак недовольства закрытым форматом обсуждения доверия правительству премьер-министра Роберта Фицо все представители оппозиционных партий вышли из зала. Чтобы не провести голосование без их присутствия, оппозиция также отозвала предложение о вотуме недоверия», — говорится в сообщении.

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Парламентское заседание, где обсуждался вопрос о недоверии кабмину, прошло в закрытом режиме, который установил Фицо. Это было связано с докладом от Словацкой информационной службы (SIS), в котором содержались секретные сведения о долгосрочной организованной деятельности, направленной на дестабилизацию страны.

Напомним, что оппозиция обвиняла Фицо в тесных связях с Россией и росте цен. Чтобы вынести вотум недоверия, необходимо было получить 76 голосов из 150 в однопалатном парламенте.

Лия Мурадьян
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