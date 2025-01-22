Фицо секретным докладом сорвал попытку оппозиции добиться вотума недоверия
Оппозиция Словакии отозвала вотум недоверия правительству Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (в центре). Обложка © vlada.gov.sk
Представители оппозиции в Словакии отозвали предложенный ими вотум недоверия правительству Роберта Фицо, чтобы избежать процедуры голосования, и покинули заседание. Это сообщил телеканал ТА3.
«В знак недовольства закрытым форматом обсуждения доверия правительству премьер-министра Роберта Фицо все представители оппозиционных партий вышли из зала. Чтобы не провести голосование без их присутствия, оппозиция также отозвала предложение о вотуме недоверия», — говорится в сообщении.
Парламентское заседание, где обсуждался вопрос о недоверии кабмину, прошло в закрытом режиме, который установил Фицо. Это было связано с докладом от Словацкой информационной службы (SIS), в котором содержались секретные сведения о долгосрочной организованной деятельности, направленной на дестабилизацию страны.
Напомним, что оппозиция обвиняла Фицо в тесных связях с Россией и росте цен. Чтобы вынести вотум недоверия, необходимо было получить 76 голосов из 150 в однопалатном парламенте.