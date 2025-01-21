Парламент Словакии рассмотрит вотум недоверия кабмину Фицо 21 января
Представители оппозиционных партий Словакии намерены рассмотреть вотум недоверия правительству Роберта Фицо. По мнению депутатов, премьер-министр не справляется с управлением страной, на что указывает обострение кризиса в сфере здравоохранения, рост цен в стране, а также проблемы в работе кадастра. Также оппозиционеры винят Фицо в тесной связи с Россией, о чём говорится в совместном заявлении партий «Прогрессивная Словакия» (PS), «Свобода и солидарность» (SaS), «Христианско-демократическое движение» (KDH)и альянса SLOVENSKO, KÚ, Za ľudí («Словакия», «Христианский союз» и «За людей») на сайте Slovakinfo.
«Когда речь идёт о демократии, свободе и европейском будущем нашей страны, мы будем защищать их вместе. Мы никогда не позволим премьер-министру Роберту Фицо тянуть Словакию в Москву. У него нет на это мандата, и это противоречит интересам граждан нашей страны», — заявили политические противники Фицо.
Вотум недоверия премьер-министру будет рассмотрен в Национальном совете Словакии 21 января. Для его вынесения необходимо набрать 76 из 150 голосов депутатов однопалатного парламента.
Лидеры оппозиции уверены, что Фицо подрывает авторитет государства как члена ЕС и НАТО поддержанием тесных связей с Москвой на фоне продолжающегося украинского конфликта.
Ранее словацкий премьер-министр заявил о готовности наложить вето на финансовую помощь Украине со стороны Европейского союза. Главной причиной такого решения Фицо стало поведение Владимира Зеленского, который отказался от обсуждений возобновления транзита газа через территорию Незалежной.
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis