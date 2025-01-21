Парламент Словакии рассмотрит вотум недоверия кабмину Фицо 21 января

Представители оппозиционных партий Словакии намерены рассмотреть вотум недоверия правительству Роберта Фицо. По мнению депутатов, премьер-министр не справляется с управлением страной, на что указывает обострение кризиса в сфере здравоохранения, рост цен в стране, а также проблемы в работе кадастра. Также оппозиционеры винят Фицо в тесной связи с Россией, о чём говорится в совместном заявлении партий «Прогрессивная Словакия» (PS), «Свобода и солидарность» (SaS), «Христианско-демократическое движение» (KDH)и альянса SLOVENSKO, KÚ, Za ľudí («Словакия», «Христианский союз» и «За людей») на сайте Slovakinfo.

«Когда речь идёт о демократии, свободе и европейском будущем нашей страны, мы будем защищать их вместе. Мы никогда не позволим премьер-министру Роберту Фицо тянуть Словакию в Москву. У него нет на это мандата, и это противоречит интересам граждан нашей страны», — заявили политические противники Фицо.

Вотум недоверия премьер-министру будет рассмотрен в Национальном совете Словакии 21 января. Для его вынесения необходимо набрать 76 из 150 голосов депутатов однопалатного парламента.

Лидеры оппозиции уверены, что Фицо подрывает авторитет государства как члена ЕС и НАТО поддержанием тесных связей с Москвой на фоне продолжающегося украинского конфликта.