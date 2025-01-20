«Это ведёт к фрустрации»: Психиатры призвали Фицо сменить поведение или уйти из политики

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил неприятное письмо от местных психологов и психиатров. Более 100 специалистов раскритиковали его поведение и стиль публичных выступлений. Специалисты призвали Фицо провести самоанализ и обдумать возможный уход из политики.

По мнению психологов и психиатров, премьер манипулирует фактами и нападает не только на оппонентов, но и на журналистов и местных жителей, если они выражают своё несогласие с его позицией. Всё это «поляризует общество» и влияет на его «эмоциональную атмосферу».

«Это ведёт к фрустрации и недовольству большой части населения Словакии», — заявили специалисты.

Кроме того, в письме резко высказались о внешнеполитических инициативах Фицо. Авторы послания считают, что его политика противоречит взглядам Евросоюза и НАТО. В ответ Фицо сообщил, что психологи и психиатры злоупотребляют своей профессией в политических целях. Он также напомнил, что возглавил правительство в результате демократических выборов.