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29 января, 19:13

МИД Словакии выразил протест послу Украины из-за заявлений Зеленского

МИД Словакии вызвал украинского посла Мирослава Кастрана, чтобы выразить протест касательно вмешательства Киева во внутренние дела. Об этом информирует TASR.

В статье говорится, что МИД выразил недовольство по поводу слов украинских властей, которые Братислава рассматривает как вторжение в свои внутренние дела.

«Был выражен резкий протест по поводу высказываний Украины, которые министерство считает вмешательством в дела Словацкой Республики», — отметили в публикации.

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О каком конкретно заявлении идёт речь, не уточняется. Агентство напомнило, что лидер киевского режима Владимир Зеленский часто критиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

В материале указали, что Зеленский на фоне протестов в Словакии с требованием отставки Фицо разместил на своей странице в X фото демонстрантов и подписал: «Братислава — не Москва, Словакия — это часть Европы».

Напомним, накануне Зеленский назвал ошибкой отказ словацкого премьера Роберта Фицо закупать дорогой газ из США. Киевский глава указал, что так словацкий политик старается ещё больше сблизиться с Россией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Лия Мурадьян
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