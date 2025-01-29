МИД Словакии выразил протест послу Украины из-за заявлений Зеленского

МИД Словакии вызвал украинского посла Мирослава Кастрана, чтобы выразить протест касательно вмешательства Киева во внутренние дела. Об этом информирует TASR.

В статье говорится, что МИД выразил недовольство по поводу слов украинских властей, которые Братислава рассматривает как вторжение в свои внутренние дела.

«Был выражен резкий протест по поводу высказываний Украины, которые министерство считает вмешательством в дела Словацкой Республики», — отметили в публикации.

О каком конкретно заявлении идёт речь, не уточняется. Агентство напомнило, что лидер киевского режима Владимир Зеленский часто критиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

В материале указали, что Зеленский на фоне протестов в Словакии с требованием отставки Фицо разместил на своей странице в X фото демонстрантов и подписал: «Братислава — не Москва, Словакия — это часть Европы».