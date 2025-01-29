Владимир Зеленский, до сих пор находящийся у руля одной из самых «преуспевающих» стран мира, назвал ошибкой нежелание премьер-министра Словакии Роберта Фицо закупать по высокой цене газ у США. Глава киевского режима в соцсетях отметил, что таким образом словацкий политик стремится ещё сильнее сблизиться с Россией.

«Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета. Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки и других партнёров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях», — написал Зеленский.