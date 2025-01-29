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Регион
29 января, 06:33

Зеленский объяснил Фицо, как надо правильно управлять страной

Зеленский упрекнул Фицо в том, что он выбирает Россию вместо США и Европы

Владимир Зеленский, до сих пор находящийся у руля одной из самых «преуспевающих» стран мира, назвал ошибкой нежелание премьер-министра Словакии Роберта Фицо закупать по высокой цене газ у США. Глава киевского режима в соцсетях отметил, что таким образом словацкий политик стремится ещё сильнее сблизиться с Россией.

«Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета. Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки и других партнёров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях», — написал Зеленский.

По словам Зеленского, за американский газ страны платят деньгами, а вот российский газ стоит не только денег, но и своей независимостью. Вот поэтому, видимо, Украина и накопила столько «очков суверенитета».

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Роберт Фицо в последнее время для Зеленского как красная тряпка. Словацкий премьер упрекает украинского политика в том, что тот угробил огромное количество жизней ради своих амбиций, а также говорит, что Украина никогда не станет членом НАТО, что для Зеленского было когда-то ранее задачей номер один. Их конфликт начался, когда глава киевского режима запретил поставлять в ЕС российский газ, чем вызвал недовольство многих членов Евросоюза. Сейчас у Фицо появилась новая идея о том, как можно надавить на упрямого Зеленского.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Озеров
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