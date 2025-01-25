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25 января, 14:45

В Словакии предсказали будущее Украины по поводу ЕС и НАТО

Фицо: Украина никогда не будет в НАТО, со вступлением в ЕС возникнут проблемы

Украина никогда не станет членом НАТО, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Кроме того, он напророчил Киеву проблемы со вступлением в Евросоюз. Об этом политик заявил в эфире программы «Субботние диалоги».

«Украина никогда не будет в НАТО, а если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то у нее будут и огромные проблемы с вступлением в Европейский союз», — заявил Фицо.

Ранее Фицо заявил, что украинский конфликт неизбежно завершится для Киева потерей трети территорий страны. Он также спросил у Зеленского, стоил ли этот конфликт четырёх лет войны и сотни тысяч погибших. Ответ, заявил Фицо, дадут жители Украины.

Фицо: В Словакии действуют иностранцы, причастные к Майдану и протестам в Грузии
Фицо: В Словакии действуют иностранцы, причастные к Майдану и протестам в Грузии
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JAKUB GAVLAK

Полина Никифорова
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