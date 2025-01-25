В Словакии предсказали будущее Украины по поводу ЕС и НАТО

Украина никогда не станет членом НАТО, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Кроме того, он напророчил Киеву проблемы со вступлением в Евросоюз. Об этом политик заявил в эфире программы «Субботние диалоги».

«Украина никогда не будет в НАТО, а если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то у нее будут и огромные проблемы с вступлением в Европейский союз», — заявил Фицо.