В Словакии предсказали будущее Украины по поводу ЕС и НАТО
Фицо: Украина никогда не будет в НАТО, со вступлением в ЕС возникнут проблемы
Украина никогда не станет членом НАТО, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Кроме того, он напророчил Киеву проблемы со вступлением в Евросоюз. Об этом политик заявил в эфире программы «Субботние диалоги».
«Украина никогда не будет в НАТО, а если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то у нее будут и огромные проблемы с вступлением в Европейский союз», — заявил Фицо.
Ранее Фицо заявил, что украинский конфликт неизбежно завершится для Киева потерей трети территорий страны. Он также спросил у Зеленского, стоил ли этот конфликт четырёх лет войны и сотни тысяч погибших. Ответ, заявил Фицо, дадут жители Украины.
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