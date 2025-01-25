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25 января, 13:50

«Тысячи жизней стоили того?»: Фицо задал вопрос загнанному в угол Зеленскому

Фицо предрёк киевскому режиму неизбежную потерю трети страны при окончании СВО

Украинский конфликт неизбежно завершится для Киева потерей трети территорий страны. Властям придётся согласиться с присутствием иностранных войск. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

«Скажу ещё раз: с Украиной всё кончится так, что она потеряет треть территории и будет оккупирована иностранными войсками. Это стоило за четыре года войны Зеленскому и его администрации десятки и сотни тысяч погибших? Это вопрос, на который должны будут ответить граждане Украины в ближайшее время», — сказал Фицо.

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Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS заявил, что новая мирная риторика Владимира Зеленского вызвана попыткой скрыть череду политических и военных фиаско. Он заключил, что Киев не может чего-либо требовать при договоре.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николай Рюмин
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