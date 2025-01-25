«Тысячи жизней стоили того?»: Фицо задал вопрос загнанному в угол Зеленскому

«Скажу ещё раз: с Украиной всё кончится так, что она потеряет треть территории и будет оккупирована иностранными войсками. Это стоило за четыре года войны Зеленскому и его администрации десятки и сотни тысяч погибших? Это вопрос, на который должны будут ответить граждане Украины в ближайшее время», — сказал Фицо.